عبد المهدي من الصين العراق ينتمي لآسيا ويسعى لكي نكون جزءاً من نهوضها

2019/09/21 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق ينتمي لآسيا ويسعى لكي نكون جزءاً من نهوضها.

وقال عبد المهدي ايضا ان الصين في مقدمة الدول التي تقود نهضة الشرق ونسعى للتعاون والشراكة مع جمهورية الصين الشعبية وبناء علاقات عميقة وممتدة ومستدامة.

جاء ذلك خلال زيارته الى مدينة شنغهاي التي وصلها صباح اليوم السبت ، حيث التقى محافظ مدينة شنغهاي آن يونغ، الذي يضم الوزراء والمحافظين ، بإسم الشعب الصيني ولجنة الحزب الشيوعي والحكومة.

وقال المحافظ مخاطبا رئيس الوزراء والوفد العراقي : إنكم تواجهون مهمة شاقة ومدينة شنغهاي بشركاتها المتنوعة والمعروفة مستعدة للعمل تحت توجيه الحكومة العراقية وفي جميع المجالات، وبالأخص البنى التحتية.

واستعرض محافظ شنغهاي القدرات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها هذه المدينة التي تعد مركزا تجاريا عالميا متقدما وتضم مئات الشركات الاستثمارية الصينية والاجنبية، اضافة الى عدد كبير من الجامعات ومراكز البحوث والتطوير ، وجدد استعداد هذه الشركات للعمل في العراق .

وبعد جولة سريعة في مقر الشركة تم عقد اجتماع مع مديري الشركة المسؤولين عن المشاريع التي تنفذها في العراق ، وتحدث رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين عن المشاريع والاحتياجات والفرص المتاحة في مجالات عمل شركة ( جنرال الكتريك ) المتعلقة بالطاقة والنقل والبنى التحتية والتعاون في الجوانب الادارية والمالية وتدريب الملاكات العراقية وتطوير الخبرات المحلية .

واختتم رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي زيارته الى شنغهاي بزيارة ميناء يانغ شان واللقاء بالمسؤولين في الميناء ، الذي يسهم في التبادل التجاري العراقي الصيني ، ووصف رئيس مجلس الوزراء زيارة ميناء يانغ شان في شنغهاي ، بأنها من أهم محطات الزيارة للاستفادة من التجربة والخبرة الصينية في مجال بناء الموانئ وتطويرها ، خصوصا في مدينة البصرة وميناء الفاو الكبير .

ويبدأ رئيس مجلس الوزراء يوم غد الأحد زيارته الرسمية الى العاصمة بكين .

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