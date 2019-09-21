مقصان لشريط افتتاح جسر “بزيبز”.. الحلبوسي يفتتحه عمرانيا.. وقائد عمليات بغداد يؤمنه على طريقة “الصقور” .. “سونار” لفحص الاشخاص والمركبات

2019/09/21 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق افتتح قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي جسر “بزيبز” أمام حركة الاشخاص والمركبات بعد ايام من قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قص شريط افتتاحه عمرانيا.حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن افتتاح الجسر بحلته الجديدة والذي يربط بين بغداد والأنبار بعد إكمال البنى التحتية ونصب اجهزة السونار في […]

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