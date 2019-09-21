بارزاني يتبادل الآراء مع العاني حيال الاوضاع السياسية في العراق

2019/09/21 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم السبت في صلاح الدين، رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق نصير العاني.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني انه "خلال اللقاء جرى تبادل الآراء حيال الاوضاع السياسية في المنطقة والعملية السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد" .

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