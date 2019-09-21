بعد تفجير أمس.. فرقة العباس القتالية تستدعي 5000 مقاتل لحماية كربلاء

2019/09/21 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت فرقة العباس القتالية اللواء 26 حشد شعبي, اليوم السبت عن وضعها خطة مسبقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ، مشيرة إلى استدعاء 5 آلاف مقاتل لغرض تنفيذ الجانب الأمني لخطة استقبال الزائرين الذين يتوقع أن تكون أعدادهم مليونية وتفوق الأعوام السابقة.

وقال مشرف الفرق م...

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