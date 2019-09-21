رئاسة الجمهورية تعلن التزامها بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم بخصوص المحكومين

2019/09/21 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، ان رئاسة الجمهورية أرسلت جميع الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمولين بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦.

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