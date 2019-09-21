دلال الغراوي تطالب حكومة ميسان بتوفير المساكن وتوزيع الارضي للفئات المشمولة

2019/09/21 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو البرلمان عن محافظة ميسان دلال الغراوي الحكومة المحليةبايجاد حل لازمة السكن وتوزيع الاراضي .وقالت الغراوي لوكالة وطن للانباء:” على الحكومة المحلية في ميسان الاسراع بحل مشكلة السكن التي يعاني منها أبناء المحافظة وأن يتم أيضاً توزيع قطع الاراضي إلى الفئات المشمولة ، المتوقفة منذ زمن “.واستغربت من عدم توفير حكومة ميسان […]

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