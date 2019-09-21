محافظ النجف يدعو شركة صينية للاستثمار في الطاقة الشمسية بالمحافظة

2019/09/21 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري شركة / شنغهاي الكتريك الصينية / للاستثمار في المحافظة.وقال الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي: ” عقدنا اجتماعا مع شركة شنغهاي الكتريك للكهرباء وتم توجيه الدعوة للشركة لاقامة مشروع (الخلايا الشمسية والمراوح الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ) فضلا عن انشاء المحطات التحويلية الكهربائية” مشيرا الى :” ان الشركة […]

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