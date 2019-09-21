ظريف: الحظر المصرفي يعكس فشل سياسة الضغوط القصوى

2019/09/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعتبر وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف الحظر الأخير للولايات المتحدة ضد المصرف المركزي الإيراني بأنه يعكس إفلاس الادارة الأميركية وفشل سياسة الضغوط

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