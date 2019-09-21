الانبار: اندلاع حريق داخل شركة للمشروبات الغازية في الفلوجة

2019/09/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حريق في ساحة داخل شركة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار

واضافت المديرية في

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