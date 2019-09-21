2019/09/21 | 18:00

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البرلمان يقرر "النبش" بعقود الكهرباء منذ عام 2006 وحتى الآن

وجه رئيس

البرلمان، محمد الحلبوسي، يوم السبت بتشكيل لجنة تحقيقية بعقود

الكهرباء منذ 2006 لغاية الآن.

وقال رئيس المجلس خلال جلسة اليوم (21 أيلول 2019) “نوجه بتشكيل

لجنة للتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام 2006 حتى

الآن”.

وصوت مجلس النواب، السبت، على انضمام العراق إلى اتفاقية حماية

الأمومة رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٠.

وذكر بيان صدر عن المجلس إن “المجلس النواب صوت على مشروع

قانون تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم ٢٩

لسنة ١٩٣٠”.

كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي

جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة

جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.

وصوت المجلس كذلك، على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية

اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع النيابية

باستضافة الجهات الأمنية بشان تفجير محافظة كربلاء.

وذكر بيان صدر عن مجلس النواب إن “رئيس مجلس النواب يوجه لجنة الأمن

والدفاع النيابية باستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف

الخروقات الأمنية الأخيرة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها في جلسة يوم

الاثنين كفقرة أولى على جدول الأعمال”.

وأدان الحلبوسي، السبت، التفجير الذي شهدته مدينة كربلاء عند أحد

مداخلها، والذي سقط إثره عدد من الضحايا.

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