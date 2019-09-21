مجلس النواب ينهي مناقشة قانون الضمان الصحي

2019/09/21 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى مجلس

النواب، يوم السبت، مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي.

وقالت وكالة الغد برس في تقرير لها، ان " مجلس النواب انهى بجلسة

اليوم، مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي".

وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني

برئاسة محمد الحلبوسي، فيما أنهى مجلس مناقشة قانونين أحدهما يخص

الشهداء ضحايا الإرهاب.

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