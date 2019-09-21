فرقة العباس تستدعي 5000 مقاتل لحماية كربلاء

2019/09/21 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت فرقة العباس القتالية ( اللواء 26 حشد شعبي )، اليوم السبت، عن وضعها خطة مسبقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ، مشيرة إلى استدعاء 5 آلاف مقاتل لغرض تنفيذ الجانب الأمني لخطة استقبال الزائرين الذين يتوقع أن تكون أعدادهم مليونية وتفوق الأعوام السابقة.

وقال مشرف الفرق ميثم الزيدي في بيان تلقته "الغد برس"،، إن "الفرقة استدعت 5 آلاف مقاتل لتأمين الجانب الأمني، حيث أن فرقة العباس تمسك وللعام الخامس على التوالي نقاط تفتيش الزائرين من الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء وحتى مركز المدينة".

واوضح أن "الفرقة نقلت العام الماضي نحو 100 ألف زائر من حدود زرباطية ، وهذا العام نتوقع بتدخل وإسناد الحشد الشعبي نقل من 250 إلى 400 ألف زائر ضمن خطتنا الخدمية" ، مشيرا إلى "وجود خطط أخرى تخص الجانب الصحي وغيرها من الإجراءات".

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