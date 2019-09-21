القيادات الأمنية تؤكد تفجير كربلاء لن يؤثر على ترتيباتها الأمنية الخاصة بزيارة الاربعين

2019/09/21 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم السبت، ان تفجير محافظة كربلاء لن يؤخر القيادات الامنية عن الترتيبات بشأن زيارة الاربعين.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "حادث التفجير حصل في مدخل محافظة كربلاء 54 ناحية الوند، ضمن الحدود الادارية لمحافظة بابل، مبيناً أن هذا الحادث بسيط لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين".

وأضاف، بان "هناك جهدا استخباريا وتنسيق بين محافظتي كربلاء وبابل وعمليات الجيش والشرطة، مبيناً أن الزيارة قائمة والترتيبات قائمة والجهد الامني والاستخباري مع الحشد الشعبي وسنمضي الى الامام".

وتابع، ان "تم تشكيل فريق لإجراء تحقيق بشأن التفجير وتوسيع عمليات الجمع الاستخباري، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن المنطقة والجهات التي تقف وراء هذه الحادثة بتفاصيل أخرى".

وكانت عبوة ناسفة انفجرت، أمس السبت، داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء، ما ادى الى مقتل 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني.



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