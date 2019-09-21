2019/09/21 | 18:06

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الامام الخامنئي يتحدث عن اصعب الامور التي صبر عليها الامام الحسين "عليه السلام" (فيديو)

السبت

21

أيلول

2019 :

05:51 pm

7

الامام الخامنئي يتحدث عن اصعب الامور التي صبر عليها الامام الحسين

"عليه السلام" (فيديو)

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