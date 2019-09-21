2019/09/21 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على متهم أخر بتفجير كربلاء ..



هذا ماوجد بحوزته

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال متهم آخر بالتفجير الذي وقع مدخل

مدينة كربلاء ، أمس الجمعة، مؤكدا ضبط عبوات وأدوات تفجير أثناء

اعتقال المتهم.وقال المصدر في تصريحات صحفية إن “قوة أمنية ألقت القبض على المتهم

(يعقوب عباس الجنابي) المكنى أبو عائشة والذي قام بنقل العبوة التي

انفجرت أمس في سيارة بسيطرة مدخل كربلاء وتسليمها للمتهم (إبراهيم

حميد جاسم الجنابي) المكنى أبو حفصة في منطقة الحامية القريبة من جرف

النصر واعترف بإنتمائه لداعش الارهابي”.وأضاف، أن “المتهم (إبراهيم حميد جاسم الجنابي) عمل على الصعود للعجلة

المستهدفة من منطقة تقاطع التحرير وترك العبوة بالسيارة ومن ثم النزول

قبل السيطرة وتم تفجيرها في سيطرة 54 في محافظة كربلاء”، مشيرا الى

“ضبط (4) عبوات لاصقة معدة للتفجير ومسلكة ، وآلية التفجير جهاز

موبايل مع مسدس في دار المتهم”.وكشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي، في

وقت سابق من اليوم السبت، عن تفاصيل الاعتداء على سيطرة 54 في

المدينة، مشيرا الى ان الإرهابي المنفذ هو من سكنة ناحية جرف

النصر واعترف بوجود مخطط “داعشي” لاستهداف كربلاء خلال زيارة

الأربعين.

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