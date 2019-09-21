فرقة العباس تستدعي 5 آلاف مقاتل وتكشف عن خطة مسبقة لتأمين الأربعينية

2019/09/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت فرقة العباس القتالية، السبت، عن وضعها خطة مسبقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، فيما اكدت استدعاء 5 آلاف مقاتل لغرض تنفيذ الجانب الأمني لخطة استقبال الزائرين.

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