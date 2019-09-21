2019/09/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي يقتل عدد من الإرهابيين في جبال حمرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يقتل عدد من الإرهابيين في جبال حمرين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يقتل عدد من الإرهابيين في جبال حمرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).