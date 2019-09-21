2019/09/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على أسلحة وأعتدة متنوعة في صحراء غرب الأنبار

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