2019/09/21 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب/ د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قانون مجلس الأعمار: ملاحظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب/ د.
أحمد إبريهي علي …
يوم 17 أيلول من عام 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الأعمار ورفعه الى مجلس النو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قانون مجلس الأعمار: ملاحظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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