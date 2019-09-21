قانون مجلس الأعمار: ملاحظات

2019/09/21 | 18:08

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كتب/ د.



أحمد إبريهي علي …

يوم 17 أيلول من عام 2019 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الأعمار ورفعه الى مجلس النو...

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