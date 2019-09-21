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فرقة تستدعي 5000 مقاتل لحماية كربلاء


فرقة تستدعي 5000 مقاتل لحماية كربلاء
2019/09/21 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

فرقة العباس تمسك وللعام الخامس على التوالي نقاط تفتيش الزائرين من الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء وحتى م...

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