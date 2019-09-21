قصة لون: لماذا لون سيارة الاجر أصفر؟

2019/09/21 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب علي

أفادت دراسة جديدة صادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن اللون الأصفر لسيارات الأجرة "التاكسي" في معظم دول العالم لم يتم اختياره عشوائياً، بل إن الأمر يتعلق بمعايير الأمان، وأظهرت نتائج الدراسة أن التاكسي أصفر اللون أقل تعرضاً للاصطدام من الخلف بنسبة 5% مقارنة بسيارات التاكسي ذات اللون الأزرق خلال النهار، ولكن الاختلاف الأكبر ظهر في فترة ما بعد غروب الشمس، حيث أن تعرض التاكسي أصفر اللون للتصادم من الخلف يقل بنسبة 19% عن نظيره الآخر، وذلك حسب الدراسة التي نشرها موقع "تك إنسا يدر" الأمريكي.

وكشفت الدراسة أنه من المرجح سهولة رؤية وملاحظة اللون الأصفر تحت أضواء أعمدة الإنارة الممتدة على الطرق، وهو الأمر الذي دفع خبراء في عدد من الدول لإحلال التاكسي ذي اللون الأزرق بالآخر ذو اللون الأصفر لتجنب التصادمات.

وليس هذا السبب الوحيد بالتأكيد لاختيار اللون الأصفر ليغطي سيارات الأجرة في معظم الدول، فيمكن ملاحظة السيارات المغطاة بهذا اللون وهي متوقفة تحت أضواء أعمدة الإنارة الممتدة على الطرق بسهولة في الليل، وهذا ما دفع الخبراء في عدد كبير من الأماكن باختيارات سيارات أجرة بهذا اللون لتجنب الحوادث والتصادمات بشكل عام.

وبحسب أرقام «كتاب حقائق تكاسي نيويورك»، فإنه يوجد نحو13 ألف سيارة أجرة صفراء في نيويورك، تخدم نحو 240 مليون شخص سنويا، وتحقق دخلا قيمته 1.4 مليار دولار كل عام، ويذكر أن سيارات الأجرة في نيويورك عادة ما تكون أميركية الصنع، وأشهرها الشيفروليه.

ويطغى اللون الأصفر على سيارات الأجرة في الكثير من البلدان حول العالم، وفي العالم العربي يطغى اللون عينه على سيارات الأجرة في الأردن والسودان وغيرها، أما في السعودية فكانت البداية صفراء، والعراق ايضا، قبل أن يتحول لون السيارات إلى اللون الأبيض.

ولسيارات الأجرة في لبنان قصة كذلك، فإذا أردت أن تدفع مقابل مقعد واحد في السيارة على أن يوافق السائق على اصطحابك لوجهتك، يكون اسم الخدمة في هذه الحالة «سرفيس»، أما لو أردت الحصول على السيارة كاملة فعليك أن تدفع أكثر ويصبح اسم الخدمة هو «تاكسي».



وتتميز سيارات الأجرة في لبنانب كونه معظمها من موديلات المرسيدس القديمة، ويستثنى من ذلك شركات سيارات الأجرة التي دخلت حديثا على الخط.

أما عن أن مصطلح «تاكسي» فهو اختصار لكلمة «تاكسيميتير»، المكونة من كلمة «تاكسي» (وتعني السعر بالفرنسية) وميتير، وهي كلمة يونانية (تكتب ميترون) وتعني قياس، وذلك لأن فكرة سيارات الأجرة وضعت على اساس قياس المسافة، التي قطعت واحتساب السعر على اساسها.

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