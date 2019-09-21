الاتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية توحيد المواقف العربية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

2019/09/21 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة :” ان امعان المحتل ‏في محاولات فرض واقع جديد على الارض الفلسطينية لن يتم القبول به، ويتوجب ‏اليوم إزاء الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية تدعيم وحدة الصف العربي، وتحقيق ‏المصالحة الفلسطينية وتوحد رايتها في مواجهة المحتل.‏ وقال الطراونة في تصريح صحفي اليوم، انه :” في وقت تسعى فيه دول […]

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