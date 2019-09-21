2019/09/21 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي 9 أشخاص حتفهم في حادث تصادم حافلة صغيرة وشاحنة، في مقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا.وقالت الشرطة المحلية، إن الحادث وقع بين قريتي “نوفايا دولينا” و”بريليمانسكويه”.وأشارت إلى أن الشاحنة كانت عائدة من أوديسا، بينما كانت الحافلة الصغيرة المكتظة بالركاب، متجهة نحو المدينة.وتعمل في المنطقة مجموعة تحقيق ميدانية لتحديد ظروف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 9 أشخاص في حادث مرور بالقرب من أوديسا الأوكرانية وكالة خطوة برس.

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