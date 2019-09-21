العتبة الحسينية تحقق

2019/09/21 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عجز المؤسسات والجهات المعنية بدعم واعانة ذوي الاحتياجات الخاصة اعلنت العتبة الحسينية عن تحقيق حلم شاب ثلاثيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال مدير مكتب الامين العام للعتبة الحسينية السيد سعد الدين البناء ان "الشاب جلال من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو رب اسرة"، مبينا ان "حلمه الوحيد ايجاد فرصة عمل ليتمكن من اكمال دراسته وتأمين لقمة عيش كريمة له ولعائلته".

واضاف البناء، انه "قصد مرقد الامام الحسين عليه السلام بتقديم طلب رسمي للعتبة الحسينية المقدسة"، مشيرا الى ان الطلب تم "عرضه على المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي".

وبين ان "الشيخ الكربلائي وجه بتأمين فرصة عمل له من خلال توفير رأس مال له لفتح مشروع تجاري يتناسب مع وضعه الجسدي"، وفقاً لموقع العتبة الحسينية المقدسة.

وتابع، ان "العتبة لم تقف عند توفير فرصة العمل بل تكفلت ايضا بعلاج زوجته التي تعاني من عجز كلوي في مستشفى الامام زين العابدين عليه السلام".

واوضح البناء ان "العتبة الحسينية المقدسة من باب مسؤوليتها الاجتماعية والانسانية والاخلاقية تعمل بكل طاقاتها وجهودها لتوفير حياة كريمة للمواطن العراقي من خلال مشاريعها وخدماتها المجانية".

وفي سياق متصل قال الشاب جلال فاضل، ان "معاناتي بدأت منذ ولادتي ولم يساهم أي احد بتقديم المساعدة لي وخصوصا الجهات المسؤولة والمنظمات التي تعنى بالمعاقين".

واكد ان "ما وفرته العتبة الحسينية يعد نقطة تحول في حياتي من خلال تقديم مبلغ سيكون رأس المال في عملي بالاضافة الى التكفل بعلاج زوجتي بعد عجزي عن معالجتها لان التكاليف باهظة جدا ".

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