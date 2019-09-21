احمد الصحاف : الخارجية المصرية تمنح العراقيين سمات دخول في المطار

2019/09/21 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف: ان وزارة الخارجية توصلت مع الجانب المصري إلى السماح بمنح العراقيين المقيمين في الخليج العربي، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وكندا سمات دخول في المطار.وقال في بيان صحفي : وضعت وزارة الخارجيّة العراقية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لعملها في مقدمتها تسهيل إجراءات سفر المواطن العراقي وتقديم التسهيلات المطلوبة […]

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