الحشد الشعبي: منفذ تفجير كربلاء مسؤول عن عمليتين إرهابيتين سابقتين

2019/09/21 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم السبت، عن تفاصيل التفجير الذي استهدف مدخل مدينة كربلاء المقدسة أمس، مبيناً أن الإرهابي المسؤول عن التفجير نفذ سابقاً عمليتين اجراميتين.

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