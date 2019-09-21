الغزي يتعهد بمتابعة ملف علاج مرضى السرطان

2019/09/21 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت ، بأنه سيتم متابعة ملف علاج مرضى السرطان في العراق.

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