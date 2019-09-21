ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب اكتشفته حديثًا

2019/09/21 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هنأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى بوكالة ناسا، لإطلاق اسمه على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته

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