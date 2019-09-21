نادل مغربي يقتل زبونا طعنا بالسكين!

2019/09/21 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قتل عامل في مطعم زبونًا، طعنًا بآلة حادة، بزعم أنه استفزه بطريقة طلبه تحضير وجبة الفطور.

وذكر موقع "اليوم 24" الإخباري المغربي، أن الحادث

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