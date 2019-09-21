الجبير: ايران اطلقت 260 صاروخا وأكثر من 150 طائرة مسيرة على السعودية

2019/09/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السعودية يوم السبت ان التحقيقات الاولية التي اجرتها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية تؤكد ان الهجوم على منشأتي ارامكو كان بأسلحة ايرانية.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان “الهجوم على أرامكو مصدره لم يكن من اليمن ولكن من الشمال”.

واضاف ان الميليشيات التابعة لإيران اطلقت 260 صاروخا بالستيا واكثر من 150 طائرة مسيرة على السعودية”، مردفا بالقول انه “لم نطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران”.

وذكر الوزير ان السعودية “سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هجوم أرامكو بعد انتهاء التحقيقات”.

وتابع الجبير بالقول انه “على طهران التخلي عن دعم الإرهاب وتوفير السلاح للميليشيات في المنطقة”، مشيرا الى ان “ايران تدعم منظمات ارهابية في سوريا والعراق واليمن”.(النهاية)

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