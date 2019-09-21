رئيس لجنة الأمن والدفاع يكشف أعداد الدواعش المحكومين بالاعدام

2019/09/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي اليوم السبت بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين الدواعش، كاشفاً عن وقوف اقتصاديات أحزاب فاسدة وراء عدم تنفيذ تلك الاحكام.

وقال الزاملي في بيان له تلقته (المستقلة)… “بلغ العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الارهاب في سجن الناصرية فقط (١٠٩٧٣)، بينهم (٦٣٧٣) من المحكومين بالإعدام، منهم (١٧٦) من العرب والاجانب”.

واضاف ان “الذي يثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب إن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام ٢٠١٨ هو (٣٧) محكوما فقط ولم يتم تنفيذ أي حكم اعدام خلال عام ٢٠١٩ ، ولو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام والبالغ عددهم (٦٣٧٣) وحسب ما يتم تنفيذه سنويا من احكام الإعدام نحتاج إلى (١٧٢) عاما لكي يتم تنفيذ احكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابين الدواعش والذين تسببوا بآلاف الشهداء والضحايا والدمار الذي حل بالعراق وخلف ملايين الأرامل والأيتام”.

وتساءل الزاملي “إذا لم تنفذ احكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الامنية والعسكرية التي بذلت الكثير من اجل إلقاء القبض عليهم؟”، لافتاً إلى ان “الأموال التي تصرف عليهم فقط للغذاء والدواء بلغت بحدود (١٠٠) ألف دولار يومياً يعني (٣) ملاين دولار شهرياً وهذا يكلف (٣٦) مليون دولار سنوياً، وبما إن العراق استلم السجون من الأمريكان منذ عام ٢٠١١ ولمدة (٩) سنوات فهذا يعني أنه تم صرف (٣٢٤) مليون دولار دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفين وزارة العدل والماء والكهرباء”.(النهاية)

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