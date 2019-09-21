تحسبا للحرب .. الكويت تعلن عن مخزونها الإستراتيجي من النفط

2019/09/21 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت الكويت، السبت، عن مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية، والذي يكفي البلاد لفترة تمتد بين 4 إلى 8 أشهر، وسط توتر تشهده منطقة الخليج على خلفية هجوم أرامكو في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” تصريح عن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد، تابعته “كلكامش برس”، “استعداد الشركة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في المنطقة عبر خطة عمل إنتاجية ولوجستية تضمن تدفق منتجاتها إلى منافذ البيع”.

وقال الزايد إن “الكويت تولي الغذاء وأمنه أهمية كبيرة، مطمئنا المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز العربي، وبمعدلات تغطي أي زيادة في حجم الطلب”.

وأوضح أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات، لافتا إلى أن لدى الشركة خطة عمل إنتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الأخرى بصورة مرضية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق إلى أن نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الأمن الغذائي على أرض الواقع خلال الأزمات السابقة، يدعو إلى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الأمن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

وأكد أن السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ على أمنها الغذائي هي مثال تحتذي به دول المنطقة.

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