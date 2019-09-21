معسكر زوجة الاب يرفض “التركات” ..والضحية أطفال مشردون.. من يحمي الطفولة في العراق؟ “صور لقصة حية”

2019/09/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عثرت الشرطة المجتمعة في ديالى على ثلاثة أطفال (ولدان وبنت) مشردين في الشوارع بعد أن قامت زوجة أبيهم برميهم خارج المنزل.وتقول مصادر محلية إن الاطفال الثلاثة وجدوا في منطقة الكرفس التابعة لقضاء بعقوبة ، حيث استدعت قوات الشرطة ابيهم للاستفهام منه حول طرد أطفاله من المنزل.وتضيف المصادر أن الشرطة المجتمعية […]

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