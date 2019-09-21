كتائب حزب الله توضح حقيقة ارتباط محافظ بغداد بها

2019/09/21 | 18:34

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بغداد – الاتجاه برس

جددت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، اليوم السبت، التأكيد على أنها لم تشترك في العملية السياسية وأن لا وجود لمن ينتمي إليها أو يمثلها في أي منصب رسمي، مشيرةً إلى أن محافظ بغداد فلاح الجزائري غير مرتبط بها ولا يمثلها.

وجاء في بيان للكتائب حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه: “لقد أكدت كتائب حزب الله في بياناتها الرسمية وفي أكثر من مناسبة موقفها الواضح والصريح في عدم المشاركة في العملية السياسية، وأن لا وجود لمن ينتمي إليها أو يمثلها في أي منصب رسمي، وأبدت في نفس الوقت دعمها لجميع الشخصيات والجهات التي تتوسم فيها الروح الوطنية، ومبادئ المقاومة لمخططات الأعداء، والاستعداد للتضحية من أجل الوطن، وخدمة أبنائه”.

وأضاف البيان، أنه “نظراً إلى ما يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية من أن محافظ بغداد السيد فلاح الجزائري ينتمي إلى كتائب حزب الله، فإننا نود بيان أن السيد الجزائري لا ارتباط له بالكتائب، ولا يمثلها؛ سواء في علاقاته ونشاطاته أم في مواقفه السياسية وتحالفاته”.

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