2019/09/21 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفريق البياتي: تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين

السبت

21

أيلول

2019 :

06:26 pm

31

اكد الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة

عادل عبد المهدي، ان تفجير محافظة كربلاء لن يؤخر القيادات الأمنية عن

الترتيبات بشأن زيارة الأربعين. ولفت البياتي إلى وجود جهد استخباري وتنسيق بين محافظتي كربلاء وبابل

وعمليات الجيش والشرطة، مبيناً أن الترتيبات قائمة من خلال زيادة زخم

الجهد الأمني والاستخباري مع الحشد الشعبي.وأوضح أن هناك جهات عينت

لإجراء تحقيق وتوسيع عمليات الجمع الاستخباري مشيرا الى أنه سيتم

الإعلان عن الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء الإرهابي بتفاصيل

أخرى.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق البياتي: تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق البياتي: تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).