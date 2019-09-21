2019/09/21 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فتح ملف شركات الدفع الالكتروني: شبهات تزوير وصرف رواتب لمتوفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فتح ملف شركات الدفع الالكتروني: شبهات تزوير وصرف رواتب لمتوفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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