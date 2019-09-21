فتح ملف شركات الدفع الالكتروني: شبهات تزوير وصرف رواتب لمتوفين

2019/09/21 | 18:40

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سومر نيوز: بغداد..



أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في ...

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