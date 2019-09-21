بالوثيقة… عضو بالنزاهة البرلمانية يطالب بعرض اعضاء المحكمة الاتحادية على لجنة طبية لبيان اهليتهم

2019/09/21 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي رئيس الجمهورية برهم صالح بعرض اعضاء المحكمة الاتحادية على لجنة طبية لبيان اهليتهم الصحية والبدنية.وذكر في الوثيقة المرسلة الى رئيس الجمهورية :” ان السن القانونية للاحالة على التقاعد ٦٣ سنة ، وان اغلب القضاة في المحكمة الاتحادية وصلت اعمارهم الى اكثر من ٧٠ سنة “./انتهى

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