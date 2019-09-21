نصيف تطالب بالتحقيق في توقيع وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم ليست من صلاحياتها

2019/09/21 | 19:20

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(المستقلة)..



طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بفتح تحقيق بشأن قيام وزارة الكهرباء بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية وشركة أوروك دون استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

وقالت نصيف اليوم :” ان وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية ومعها شركة اوروك التي يديرها جعفر ضياء جعفر لتنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة، في حين ان المذكرة ليست من صلاحية الوزارة، ولكن الوزير أبلغهم بأن يوقعوها ثم يأخذون موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما بعد “.

وأوضحت نصيف :” ان شركة أوروك ليست متخصصة بخطوط النقل ولا علاقة لها بهذا المجال، فلماذا تم ابرام مذكرة التفاهم معها؟ وهذه المذكرة تصب في مصلحة من؟ ” .

ووصفت هذا الإجراء بأنه “استخفاف بالدولة وخرق للقانون”،مطالبة رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية “فتح تحقيق لمعرفة خفايا هذه القضية”.

وشددت بالقول “كفى سكوتاً عن الكوارث التي تحصل في وزارة الكهرباء”، متسائلة “هل ستتخذ الحكومة أي إجراء تجاه هذا التجاوز؟ “.

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