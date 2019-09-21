2019/09/21 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أفاد مصدر امني عن مصرع رجل وزوجته في حادث مروري شمالي

كركوك”.

وقال المصدر لـ”النور نيوز” ان ” رجل

وزوجته لقيا مصرعهما في حادث مروري أثناء انقلاب سيارتهم في منطقة جيمن شمالي

كركوك مساء اليوم “.

وتابع ان ” الرجل ويدعى (ي , ا , س) بعمر 47 سنة

وزوجته تدعى (ا , ب , م) بعمر 31 سنة وهم من سكنة حي الأسرى والمفقودين في كركوك

“

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