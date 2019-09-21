ايران تهدد السعودية بحلفائها في دول عربية

2019/09/21 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..وصف رجل الدين الإيراني آية الله أحمد علم الهدى، مساحة بلاده بأنها “أكبر من حدودها الجغرافية” ،مؤكدا أن “كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي جزء من إيران”.

وقال أحمد علم الهدى، إن “إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية.



الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، وقوات الدفاع الوطني في سوريا، والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران”، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وخاطب علم الهدى السعوديون قائلا: “هل تعلمون أين تقع إيران؟ أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟ جنوبكم وشمالكم إيران”.

وبشأن هجوم ارامكو قال: “يقول الأمريكيون والسعوديون أن إيران وراء الهجوم، الجميع يدرك أنهم يريدون خداع العالم”، محذراً من أن “أي ضربة عسكرية لإيران ستؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى رماد”.

يذكر أن آية الله، أحمد علم الهدى، هو إمام الجمعة في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، ثاني كبرى مدن البلاد، وهو أيضا عضو في مجمع الخبراء المكلف باختيار المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.

وتأتي تصريحاته بعد حوالي أسبوع على الهجوم، الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.

المصدر: سبوتنيك

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