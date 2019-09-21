مانشستر سيتي يفترس واتفورد بثمانية أهداف

2019/09/21 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أظهر مانشستر سيتي حامل اللقب قدراته الهجومية الفتاكة، مستعرضا بثمانية أهداف نظيفة على حساب ضيفه واتفورد، السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ودخل مان ستي مباراته ضد متذيل الترتيب وهو مصمم منذ البداية على تعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام نوريتش سيتي (2-3)، فدفع واتفورد

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