اعتقال ايراني بتهمة تهريب وترويج المخدرات في البصرة

2019/09/21 | 19:28

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ، اليوم السبت ، عن اعتقال شخص ايراني الجنسية متهم بتهريب وترويج المخدرات في قضاء ابي الخصيب .

وذكر بيان صادر عن المديرية تابعته ( المستقلة ) ان ” قوة من الاجهزة الامنية وبناءً على معلومات دقيقة ، اعتقلت في الحي العسكري في قضاء ابي الخصيب متهم ايراني بترويج وتهريب المخدرات ، وضبط بحوزته (230) غرام مواد مخدرة وكمية من العملة الاجنبية وميزان الكتروني ومسدسين “.

واشار البيان الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة ، واحالته الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه “.

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