2019/09/21 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الثورة سلسلة – La révolution est une chaîne الثورة ، وهنا نتحدث عن الثورة بمفهومها السياسي ، فهي سلسلة تتكون من عدة حلقات ، وكل حلقة من هذه الحلقات ، هي محطة قد تكون طفرة ثورية ، كما قد تكون نقلة ثورية .هذه المحطات تختلف فيما بينها حسب الظروف ، وحسب البيئة الحاضنة للثورة ، وحسب المنعطف الذي يكون قد وصله عمل التحضير للثورة .وكما يمكن ان تكون الحلقة - المحطة ، إيجابية ، وذلك حين تحقق تر......

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