خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر

2019/09/21 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خليـة الإعلام الأمني، اليوم السبت، نتائج المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر.

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