القبض على متهم بتعاطي المخدرات في الموصل

2019/09/21 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم بتعاطي المخدرات في قضاء مخمور بمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان تلقت {الاخبارية} نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة عن وجود احد المتهمين يقوم بتعاطي مادة الكرستال المخدرة وبعد استحصال قرار من قاضي التحقيق المختص تم القبض على المتهم {ع م س}".واضاف: "ضبطت بحوزته كمية من مادة الكرستال"، مبيناً أنه "تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بالتعاطي وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي".ولفت الى انه "تم القبض عليه في منطقة { قضاء مخمور } شرقي مدينة الموصل".



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