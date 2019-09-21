الحشد الشعبي يعلن ضبط طائرة تحت الأرض في ديالى

2019/09/21 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن ضبط مضافات تابعة لـ"داعش" وطائرة تحت الأرض في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان مقتضب تلقت"العهد نيوز"

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