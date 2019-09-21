مفوضية الانتخابات تعلن عدم تسجيل اي تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية حتى الان

2019/09/21 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عدم تسجيل اي تحالف سياسي لخوض الانتخابات المحلية المقبلة حتى الان، مبينة انها تلقت طلب تسجيل لتحالفين

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