فيديو مسرب لراتب أحد مجاهدي “رفحاء” مقيم في الدنمارك… نحو 13 مليونا شهريا!

2019/09/21 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهر مقطع مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي مقدرا راتب أحد مجاهدي “رفحاء” في العراق والمقيم حاليا في الدنمارك.حيث اظهر المقطع ان “المجاهد” يتقاضى نحو 13 مليون دينار شهريا .

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