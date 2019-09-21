الإعلام الأمني تعلن اكتمال المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر وتكشف نتائجها

2019/09/21 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، اكتمال المرحلة

الخامسة من عملية “إرادة النصر”، فيما كشفت عن نتائجها.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر اكتملت، للفترة من 16 أيلول

2019 ولغاية 20 من الشهر ذاته، بأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات

المسلحة، وتنفيذ قيادة العمليات المشتركة، وبمشاركة قوات الجيش والشرطة والحشدين

الشعبي والعشائري وبإسناد جوي من طيران القوة الجوية وطيران الجيش”.

وأوضح البيان، أن العملية اسفرت عن النتائج التالية:

1- المهمة: تفتيش مناطق جنوب الطريق الدولي

والحدود الفاصلة بين قيادة عمليات الفرات الأوسط والانبار ومناطق جرف النصر

والعويسات وتفتيش وديان الغدف والخزيمي والروثية وابو جير وثميل والمالح والفاج

وعشيشة ومديسيس وعدد اخر من الأودية منها مناطق (الصفاويات/الصكار والجلابات ،

بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين قضائيا وتجفيف مصادر

الإرهاب لتأمين الاستقرار والأمن في المنطقة

2- القطعات المشتركة:

أ‌- قيادة عمليات الانبار

أولا .



قطعات الجيش المشتركة ( فرقة المشاة/1 – فرقة

المشاة أ/10 ).

ثانياً .



قطعات الشرطة (مديرية شرطة الانبار )

ثالثا.



قطعات الحشد الشعبي ( الالوية17 و18 و19و45و46و47

و11 والعتبة العلوية ول8

رابعاً .



قطعات الحشد العشائري / الانبار (فوج عامريه

الصمود و فوج حشد الرمادي و الافواج ١١ و١٢ ) .

خامسا .



لواء مغاوير قيادة عمليات الأنبار .

سادسا .الفوج التكتيكي شرطة الأنبار .

ب – قيادة عمليات الفرات الاوسط:

أولا .



قطعات الجيش المشتركة لواء 33 قيادة عمليات

الفرات الأوسط و لواء المغاوير /1 فرقة المغاوير 19 ولواء 16 شرطة اتحادية ولواء

المشاة آ/37 الفرقة 9

ثانياً .



قطعات الشرطة (كربلاء وبابل)

ثالثا .



قطعات الحشد الشعبي المتمثله ب لواء 26 فرقة

العباس القتالية و لواء علي الاكبر فرقة الامام علي القتالية و لواء 11 حشد شعبي

قيادت عمليات الفرات لاوسط

ج – قيام قيادة عمليات بغداد بتخصيص فوجين لتفتيش ومسك

الضفة الشرقية لنهر الفرت ومنع الإرهابيين من التسلل عبر النهر .من جسر بزيبز والى

الجهة المقابلة لقرية السرداب وفتح مقر مسيطر في منطقة الواجب لاغراض القيادة

والسيطرة والتنسيق مع قيادة عمليات الانبار

د- قيادة قوات حرس الحدود / المنطقة الثانية والخامسة

قيام قيادتي(المنطقة الثانية و المنطقة الخامسة ) قيادة

حرس الحدود بالتنسيق مع قيادتي عمليات (الانبار و الفرات الأوسط) بضبط الخط

الدفاعي للحدود وتفتيش مناطق الشريط الحدودي ضمن قاطع المسؤولية لقيادتي حرس

الحدود اعلاه من مخفر طريبيل إلى مخفر الصفاوية لمنع الإرهابيين من

عبور الحدود ومسكها بقوة

هــــــ – قيادة طيران الجيش

قيام القيادة بالإسناد بجميع أنواعه لقواطع العمليات من

خلال (77) طلعة جوية مسلحة

و-قيادة القوة الجوية

تم تخصيص طائرات الاستطلاع المسلح لإسناد العملية بمعدل

(6) طلعة جوية .

3_ النتائج المتحققة

تدمير نفــــقين و7 أوكار ودراجة ناريـــــــة والعثور

على 3 عبوات ناسفة و3 بنادق و40 عتاد هاون 82 ملم وهاون 82 ملم و5 احاديات

وسبطانتي مدفع وحزام ناسف و17 صاروخ BMB1 وصاروخي

قاذفة و قناص شتاير عاطلة و150 اطلاقة عتاد مدفع والقاء القبض على 3 مطلوبين اثنين

وتفجير 3 عبوات

ناسفة وعثرت على رمانتين قاذفة و6 علب لعتاد متوسط .

4- المساحه الكلية التي شملتها المرحلة

الخامسة من عملية إرادة النصر ضمن قاطع عمليات الانبار والفرات الاوسط بلغت

(32467) كيلو متر مربع.

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