الداخلية تعلن القبض على متعاطي مخدرات بحوزته كمية من الكرستال شرق الموصل

2019/09/21 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم

السبت، القبض على متعاطي مخدرات بحوزته كمية من الكرستال شرق الموصل.

وقال معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان “قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة

شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات دقيقة عن وجود احد المتهمين يقوم بتعاطي مادة

الكرستال المخدرة”.

واضاف انه ب”عد استحصال قرار من قاضي التحقيق

المختص، تم القبض على المتهم ( ع م س )، وضبطت بحوزته كمية من مادة

الكرستال”.

واشار انه “تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا

وقضائيا بالتعاطي، وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي، وتم القبض

عليه في منطقة ( قضاء مخمور ) شرقي مدينة الموصل”.

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